Суд перевел бизнесмена Бойко-Великого из СИЗО под домашний арест

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бизнесмену Василию Бойко-Великому, обвиняемому в особо крупных хищениях, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Игорь Зубер.

По его словам, бизнесмен был освобожден в зале суда.

Бойко-Великий и еще несколько фигурантов были арестованы в июне 2019 года по делу о многомиллионной растрате средств банка "Кредит Экспресс", сейчас лишенного лицензии и признанного банкротом. Бизнесмен свою вину не признает и связывает свое уголовное преследование с "гражданско-патриотической позицией".

Расследование дела уже завершено, обвиняемые с адвокатами знакомятся с его материалами.

Бойко-Великий - основатель компании "Вашъ финансовый попечитель". Также известен как православный меценат.