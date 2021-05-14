Застрявшей рукой в автомате с игрушками первокласснице из Биробиджана помогли спасатели

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Девочка-первоклассница из Биробиджана попала в "ловушку" автомата по продаже игрушек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Еврейской автономной области.

"Первоклассница попыталась достать содержимое автомата, не дождавшись покупки, но застряла и никак не могла освободиться самостоятельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой случай в практике спасателей был впервые. Рука восьмилетней девочки плотно застряла почти до локтя.

Увидев плачущего ребенка, очевидцы вызвали спасателей. Вместе с ними приехал и собственник автомата. Совместными усилиями им удалось быстро разобрать механизм и вызволить руку ребенка.

После инцидента девочку отвезли в больницу, где передали родителям.