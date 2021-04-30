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Путин подписал закон о штрафах за неправильное цитирование СМИ-иноагентов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ссылка на сообщение иностранного СМИ-иноагента без указания на этот статус обернется штрафом для журналистов и редакций.

Документ опубликован в воскресенье вечером на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному документу, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вносится дополнение - новая часть в существующую статью 13.15 КоАП - "Злоупотребление свободой массовой информации".

Штрафы будут касаться случаев, когда одно СМИ в своих материалах ссылается на информацию другого СМИ, которое имеет особый статус "иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента", - и при этом журналисты не указывают на это обстоятельство.

Штрафы составят от 2 до 2,5 тыс. рублей на граждан, на должностных лиц - от 4 до 5 тыс. рублей, на юридических лиц - от 40 до 50 тыс. рублей.

Тем же законом вводятся штрафы для граждан, которые выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях и неправомерно используют знаки работника СМИ - в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Как сообщалось, в процессе работы над документом в парламенте законодательная инициатива была заметно расширена.

В версии, принятой депутатами в перовом чтении еще 24 декабря 2020 года, в законопроекте говорилось только о штрафах для лжежурналистов. Процедура подготовки ко второму чтению затянулась: согласно информации в базе данных Думы, законопроект готовили к рассмотрению во втором чтении в феврале, но зимой оно так и не состоялось.

Позже, к середине апреля, документ пополнился поправкой о штрафах за неправильное цитирование СМИ-иноагентов - она была внесена членом комитета по госстроительству и законодательству Зарифом Байгускаровым ("Единая Россия"). Профильный комитет ее поддержал, а Совет Госдумы вынес обновленный документ на пленарное заседание 20 апреля, где он был принят во втором, а затем и в третьем чтении. Совет Федерации закон прошел 23 апреля.

Владимир Путин

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