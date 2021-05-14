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"Единая Россия" приостановила членство сенатора Королева в партии после ДТП

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Секретарь генсовета "Единой России" (ЕР) Андрей Турчак сообщил о приостановке членства в партии экс-губернатора Липецкой области, сенатора Олега Королева до окончания разбирательства после дорожного инцидента.

"В случае, если версия Олега Петровича (Королева - ИФ) подтвердится и он докажет свою невиновность, "Единая Россия" будет готова восстановить его членство в партии", - сказал Турчак, которого цитируют в пресс-службе партии.

Накануне в четверг стало известно, что Королев попал в ДТП в Липецке на своем автомобиле. В телеграм-каналах и соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлена неровно двигающаяся по дороге машина со спущенными шинами, сбивающая дорожный знак. Королев объяснил случившееся подскочившим давлением и аритмией.

Королев был губернатором Липецкой области с 1998 по 2018 год.

Олег Королев

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