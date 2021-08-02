Липецкого экс-сенатора Королева вновь оштрафовали за ДТП

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Суд в Липецке трижды оштрафовал за совершение трех ДТП бывшего сенатора от региона Олега Королева, сообщили "Интерфаксу" в Липецком областном суде.

Королева дважды привлекли к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений), а также по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). По каждому из нарушений ему назначено наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей за три ДТП в Липецке.

В пресс-службе добавили, что Королев не согласился с решением суда и подал жалобы.

Суд в Липецке 19 июля уже лишал экс-сенатора водительских прав. Тогда Королев был признан виновным по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП).

Бывший сенатор не присутствовал на заседании суда. При этом брат экс-сенатора - Сергей Королев - пытался взять вину на себя, однако суд ему не поверил.

23 июля суд также оштрафовал на 1 тыс. рублей бывшего сенатора Королева и в очередной раз лишил его прав. Штраф полагался за сбитый знак, а наказание в виде лишения прав - за оставление места ДТП.

В мае стало известно, что Королев попал в ДТП на своем автомобиле. В СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлена неровно двигающаяся по дороге машина "Лексус", сбивающая дорожный знак, и возникли предположения, что сенатор сел за руль в нетрезвом состоянии. Королев отверг эти обвинения, объяснив случившееся подскочившим давлением и аритмией.

Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на следующий день после появления ролика сообщил о приостановке членства в партии экс-губернатора Липецкой области, сенатора Королева до окончания разбирательства после дорожного инцидента.

17 июля Королев подал в отставку с поста сенатора, Совет Федерации 23 июня досрочно прекратил его полномочия.