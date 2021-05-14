На тюменского подростка завели дело за видео о якобы готовящемся теракте

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело против 17-летнего жителя Тюмени, подозреваемого в ложном сообщении о готовящемся теракте. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, вечером 11 мая подросток в соцсетях отправил двум сверстникам видео со стрельбой и сообщил о том, что якобы существует опасность гибели людей.

Сотрудники регионального ФСБ России вместе с полицейскими установили местонахождение автора отправленного видео. Информация о готовящемся теракте не подтвердилась, подчеркивается в сообщении.

По месту жительства подозреваемого проведен обыск. У подростка изъяли компьютерную технику, мобильные средства связи, с помощью которых он выходил в соцсети. Сотрудники не нашли предметов, указывающих на планирование теракта.

Дело расследуется по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).