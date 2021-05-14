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Утечка нефти произошла из нефтепровода в ЯНАО

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Внутрипромысловый подземный нефтепровод прорвался на территории Карамовского месторождения АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили "Интерфаксу" источники в экстренных службах, а также в администрации Пуровского района.

По их данным, нефтепровод идет от куста №155 (разведка) до дожимной насосной станции. Диаметр трубопровода 219 мм, толщина стенки 7 мм. В трубе обнаружено отверстие 5 мм.

По предварительным оценкам, объем утечки продукта составляет три тысячи кубических метров. Подсчеты осложнены тем, в месте аварии тает снег и сложно точно установить масштаб разлива.

По данным источников, в радиусе километра водоемов не имеется. Территория, которая находится в районе порыва, не относится к водоохранной зоне. "На потребителях данный инцидент не сказался", - отмечает собеседник агентства.

ЯНАО

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