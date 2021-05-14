Две тиктокерши сожгли ферму в Прикамье ради ролика

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Нытвенском районе Пермского края две школьницы для съемок видеоролика для TikTok подожгли скирды соломы и сожгли ферму, сообщили в МВД Прикамья.

"Подростки пробрались на местную ферму, нашли две скирды соломы общим весом более 195 тонн и стали поджигать сухие стебли растений, а затем тушить их", - говорится в сообщении. Эти действия девочки снимали на телефон.

Справиться с огнем блогерши не смогли и убежали, считают в полиции. Ферма сгорела. Ущерб имуществу оценен в 150 тысяч рублей. Огонь потушили профессиональные пожарные.

Участковый уполномоченный отдела МВД по Нытвенскому городскому округу майор полиции Александр Фадеев опросил работников фермы и жителей села, и выявил поджигательниц, следует из пресс-релиза.

С девочками и их родителями провели разъяснительные беседы. На родителей составлены административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей. В конце мая будет решаться вопрос о постановке девочек на учет в полиции. В МВД предупредили, что хозяин фермы может судиться с семьями тиктокерш.

Инцидент произошел во время "пожароопасного сезона, когда требуется быть особенно осторожными и неукоснительно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности", отметили в МВД.