Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:46Заразились
на 14.05В России 4 922 901+9 462В мире 161 176 148+725 275

Две тиктокерши сожгли ферму в Прикамье ради ролика

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Нытвенском районе Пермского края две школьницы для съемок видеоролика для TikTok подожгли скирды соломы и сожгли ферму, сообщили в МВД Прикамья.

"Подростки пробрались на местную ферму, нашли две скирды соломы общим весом более 195 тонн и стали поджигать сухие стебли растений, а затем тушить их", - говорится в сообщении. Эти действия девочки снимали на телефон.

Справиться с огнем блогерши не смогли и убежали, считают в полиции. Ферма сгорела. Ущерб имуществу оценен в 150 тысяч рублей. Огонь потушили профессиональные пожарные.

Участковый уполномоченный отдела МВД по Нытвенскому городскому округу майор полиции Александр Фадеев опросил работников фермы и жителей села, и выявил поджигательниц, следует из пресс-релиза.

С девочками и их родителями провели разъяснительные беседы. На родителей составлены административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей. В конце мая будет решаться вопрос о постановке девочек на учет в полиции. В МВД предупредили, что хозяин фермы может судиться с семьями тиктокерш.

Инцидент произошел во время "пожароопасного сезона, когда требуется быть особенно осторожными и неукоснительно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности", отметили в МВД.

TikTok Пермский край Нытвенский район МВД

Новости
Пандемия коронавируса

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Мальтой и еще четырьмя странами

Сын экс-главы Мордовии арестован по обвинению в даче взятки

Что произошло за день: пятница, 14 мая

Счета "Радио Свобода" в Москве заблокированы

Счета "Радио Свобода" в Москве заблокированы

Петербургский прокурор попросил запретить пост в инстаграме Dolce&Gabbana

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки задержан в Нижегородской области

Посольство США должно будет прекратить наем россиян до 1 августа

Посольство США должно будет прекратить наем россиян до 1 августа
Дипломатическое противостояние

Чехия и США признаны недружественными России странами

"Сургутнефтегаз" сократил квартальную прибыль в четыре раза

"Сургутнефтегаз" сократил квартальную прибыль в четыре раза

Утечка нефти произошла из нефтепровода в ЯНАО

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');