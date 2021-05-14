Росприроднадзор расследует разлив на месторождении "Газпром нефти"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Росприроднадзор начал административное расследование в отношении АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" по факту разлива нефти на площади 1,5 га на Карамовском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил телеграм-канал Минприроды.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 8.6 КоАП (Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения "правил" обращения с (...) опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления).

Ранее 14 мая источники "Интерфакса" сообщили, что на Карамовском месторождении "Газпромнефти-Ноябрьскнефтегаза" прорвало подземный нефтепровод. По предварительным оценкам, размер утечки продукта составил 3000 кубометров. В трубе диаметром 219 мм и с толщиной стенки в 7 мм обнаружили отверстие 5 мм, сказали источники. Аварийный участок перекрыли задвижками.

В пресс-службе "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" не подтвердили эту информацию. По данным компании, на Карамовском месторождении произошла разгерметизация нефтесборного трубопровода с выходом транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) объемом 0,85 тонны. Ориентировочная площадь загрязнения составила 250 квадратных метров.

"Участок локализован, ведутся работы по уборке территории. Угрозы водоемам и лесному фонду нет. Трубопровод запущен в работу", - проинформировали ранее в компании.