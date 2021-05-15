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Арестован подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Суд арестовал жителя Нижегородской области, задержанного по подозрению в убийстве 12-летней девочки.

Как сообщает региональное СУ СКР, мужчина признался в убийстве и рассказал подробности совершенного преступления.

Злоумышленник ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, судимость не погашена.

Мужчина был задержан накануне.

По версии следствия, 13 мая он напал в лесу на ребенка, "совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения".

Оперативная информация с приметами подозреваемого была разослана сотрудникам полиции области, и один из сотрудников ОВД опознал в нем 49-летнего жителя Нижегородской области, состоящего на учёте как ранее неоднократно судимого.

13 мая в нижегородском поселке Большое Козино из школы не вернулась домой 12-летняя девочка. Вечером того же дня в лесополосе было найдено ее тело.

Нижегородская область

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