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В Красноярском крае пассажиры микроавтобуса пострадали в ДТП

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД Шушенского района Красноярского края выясняют обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД РФ.

По предварительной информации, в ночь на субботу на 473-м км автодороги Р-257 "Енисей" 20-летний водитель, управляя автомобилем Nissan AD, не справился с управлением, в результате чего его машина столкнулась с микроавтобусом "ГАЗель".

В результате происшествия пострадали оба водителя и 8 пассажиров автомобиля "ГАЗель".

В пресс-службе краевого Минздрава "Интерфаксу" рассказали, что с места ДТП в больницу было доставлено 5 человек, после осмотра медиками был госпитализирован один из пострадавших, остальные отпущены на амбулаторное лечение.

Состояние пациента, оставшегося в больнице, медики оценивают как средней степени тяжести.

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