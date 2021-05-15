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В РФ за сутки выявлено более 8,7 тыс. заражений коронавирусом

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Еще 8 790 случаев коронавируса выявлено в РФ за минувшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Накануне количество новых выявленных случаев коронавируса впервые с 20 марта превысило 9,4 тыс., эпидемиологи заявляют, что суточные колебания с небольшими подъемами или снижениями являются закономерными на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором сейчас находится Россия.

Умерли за сутки 364 человека, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 115 480.

Поправились и выписаны 4,54 млн пациентов, в том числе 9 866 за сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 84 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 3 073.

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