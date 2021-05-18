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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:29Заразились
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На Украине суточный показатель заболеваемости COVID вырос почти вдвое

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 4 095 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровел 17 751 человек, умерли 285 заболевших, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в фейсбуке во вторник утром.

Днем ранее, 17 мая, сообщалось о 2 136 новых случаях заражения COVID-19.

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16 мая сообщалось о 3 620 новых случаях инфицирования, 15 мая было зафиксировано 6 796 новых заболевших, 14 мая - 7 562 новых случая, 13 мая - 6 813, 12 мая - 4 538, 11 мая - 2 208 новых случаев заболевания COVID-19.

Количество заразившихся с начала пандемии на утро вторника составило 2 160 095 человек, при этом 48 469 пациентов скончались, 1 882 344 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428) и Ровенской (425) областях, в Киеве (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

За сутки 17 мая 2021 года на Украине привито 17 232 человека, всего с начала прививочной кампании вакцинировано 948 330 человек. Завершили вакцинацию (получили две дозы препарата) - 27 454 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Украина коронавирус

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