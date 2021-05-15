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Муниципальный депутат арестован в Петербурге за мошенничество

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу муниципального депутата Марата Гогуадзе, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Гогуадзе арестован по 11 июля.

Согласно материалам следствия, в 2018-2020 годах Гогуадзе, работавший в Балтийском государственном техническом университете "Военмех" и имевший возможность влиять на принятие решений в вузе, инициировал подготовку и способствовал изданию приказов о стимулирующих надбавках и доплатах некоторым сотрудникам. Приказы основывались на ложных сведениях об объемах трудовой нагрузки.

По версии следствия, Гогуадзе действовал совместно с неустановленными коллегами с целью хищения денег "Военмеха".

Впоследствии, по данным СК, получившие незаслуженные надбавки сотрудники передали Гогуадзе не менее 3,6 млн рублей.

По информации пресс-службы, Гогуадзе был задержан накануне, в тот же день ему предъявили обвинение.

В материалах пресс-службы уточняется, что Гогуадзе в настоящий момент является депутатом муниципального образования "Академическое". Согласно открытым источникам, он выдвинут от партии "Единая Россия".

Петербург Военмех

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