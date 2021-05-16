"Единая Россия" приостановит членство в партии петербургского мундепа Гогуадзе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Членство в "Единой России" петербургского муниципального депутата Марата Гогуадзе, которого арестовали по делу о мошенничестве, будет приостановлено, сообщает пресс-служба партии в субботу.

В партии "Интерфаксу" также уточнили, что это произойдет в понедельник на заседании местного политического совета. Гогуадзе является депутатом муниципалитета "Академическое".

Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца проректора по социально-воспитательной работе и внешним связям государственного технического университета "Военмех" Марата Гогуадзе по делу о мошенничестве с надбавками сотрудников вуза.

Согласно материалам следствия, в 2018-2020 годах Гогуадзе инициировал подготовку и способствовал изданию приказов о стимулирующих надбавках и доплатах некоторым сотрудникам. В основе этих документов лежали ложные сведения об объеме трудовой нагрузки. По версии следствия, Гогуадзе действовал совместно с неустановленными коллегами с целью хищения денег "Военмеха". Впоследствии, по данным СК, безосновательно поощрённые сотрудники передали Гогуадзе не менее 3,6 млн рублей.