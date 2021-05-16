Живущих в тайге старообрядцев привлекли к подготовке спецназа

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Старообрядцы, живущие в труднодоступной местности, участвуют в программе подготовки подразделений Сил специальных операций Минобороны, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Их называют в миру старообрядцы, но они рукастые - могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить", - сказал Шойгу в интервью программе "Военная приемка" на телеканале Минобороны "Звезда".

"Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет здесь в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут нормальной полноценной жизнью. Я во всяком случае знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят", - сказал Шойгу.

В передаче показали учения подразделения Сил спецопераций Минобороны РФ в Туве в условиях низких температур и высокогорья. По словам Шойгу, подобные экспедиции планируется провести в Кемеровской области и на Алтае.