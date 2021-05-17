И.о. главы управления капстроительства Благовещенска задержан за взятку

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении исполняющего обязанности директора управления капитального строительства Благовещенска Амурской области, который подозревается в получении взятки от коммерсанта.

"Подозреваемый 15 мая получил взятку от директора общества с ограниченной ответственностью в размере 315 тыс. рублей в автомобиле, припаркованном во дворе одного из домов Благовещенска", - сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Мужчина задержан на месте при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области.

"За полученные денежные средства руководитель муниципального учреждения должен был поспособствовать заключению с организацией договора подряда на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры", - уточняет прокуратура Амурской области.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).