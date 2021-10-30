В Благовещенске полицейского задержали по подозрению в получении взятки

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в Амурской области в отношении сотрудника полиции по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, он задержан, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Амурской области в субботу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Амурской области, подозреваемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 октября на одной из парковок в Благовещенске подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 300 тысяч рублей. "Полученная сумма являлась частью предполагаемой общей суммы взятки в размере 1,2 млн рублей за содействие в урегулировании спора между коммерческой организацией, как исполнителем работ по договорам подряда, и их заказчиком", - сообщает пресс-служба.

Сотрудник полиции задержан сотрудниками УФСБ региона и находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи СУ СКР продолжают расследование уголовного дела в отношении пятерых бывших сотрудников полиции, обвиняемых в коррупционных преступлениях, сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы УМВД региона, в отношении задержанного сотрудника полиции проводится служебная проверка. "В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечён к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сообщает пресс-служба.