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Экологи заявили о частом избиении белух в Приморском океанариуме

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Коалиция "Свободу косаткам и белухам" предлагает проверить видеоролик о тренере, который якобы избивает белух в Приморском океанариуме, на предмет возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными.

В заявлении коалиции, которое "Интерфаксу" передала региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина", подчеркивается со ссылкой на очевидцев, что видеоматериалы с камер наблюдения океанариума содержат множество подобных эпизодов.

В коалиции заявили, что получили видео из Приморского океанариума . Очевидцы, передавшие видео, сообщают, что тренер избивает двух взрослых самцов белух. 12-летнюю белуху по кличке Нил тренер ударяет кулаком, 13-летнего Лира бьет ногами.

"По сообщениям очевидцев, тренер ударил обоих белух за то, что те в ответ на подкормку угощением отказались его поцеловать, что используется как важный элемент шоу", - говорится в сообщении.

Экологи констатировали, что такое видео - "наглядный пример того, что скрывают от посторонних глаз океанариумы и дельфинарии". Зоозащитники напомнили, что все больше стран отказываются от содержания китообразных в неволе.

Ранее сообщалось, что после появления этого видео в Приморском океанариуме начали внутреннее расследование. Прокуратура также намерена проверить условия содержания животных.

Тренер океанариума заявил, что его действия были направлены "на переключение внимания агрессивной особи, в том числе с использованием техники запрыгивания на животное".

Приморский край Приморье Приморский океанариум

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