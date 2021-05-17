Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

Гособвинение запросило 8,5 лет колонии для экс-замглавы Росимущества

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило приговорить к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима бывшего замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Елену Паткину. Она обвиняется в хищении более 154 млн рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

Сторона обвинения также попросила назначить штраф в размере 700 тысяч рублей.

В свою очередь, для бывшего главного бухгалтера подмосковного территориального управления Росимущества по Московской области Марины Чичериной гособвинение запросило 5 лет колонии со штрафом 300 тысяч рублей.

Еще троих фигурантов – Алексея Адамова, Вячеслава Захарова и Федора Шумкина – прокуратура попросила лишить свободы на 7 лет и 6 месяцев каждого со штрафами в 500 тысяч рублей.

Приговор по уголовному делу будет оглашен 1 июня.

По версии следствия, Паткина и ее сообщники присвоили денежные средства из бюджета РФ на общую сумму свыше 154 млн рублей.

Как установило следствие, в 2014 году фигуранты воспользовались деньгами плательщиков, которые неверно указали реквизиты при перечислении платежей по договорам, и зачисляли их в раздел невыясненных платежей федерального бюджета. Не возвращая средства на расчетные счета граждан, соучастники изготавливали и направляли в управление Федерального казначейства по Московской области фиктивные документы с ложными сведениями по принадлежности и виду платежей.

Паткина была арестована в декабре 2017 года. Свою вину она не признает. В октябре 2019 года она была освобождена от должности замруководителя Росимущества.

Росимущество Елена Паткина

Новости по теме

Новости

Лавров заявил, что Арктика - территория и РФ там работает легитимно

Суд не увидел угрозы для Херсонеса в появлении постройки на его территории

По факту тройного убийства в Екатеринбурге завели уголовное дело

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

Космонавт Анна Кикина полетит на МКС осенью 2022 года

В Москве побит температурный рекорд 1958 года

В Москве побит температурный рекорд 1958 года
Дело о пытках в ярославской колонии

Задержаны все подозреваемые по новому делу о пытках в колонии Ярославля

Богатым россиянам могут разрешить создавать личные фонды

Богатым россиянам могут разрешить создавать личные фонды

Кремль скептически отнесся к идее обмена Медведчука на осужденных в РФ украинцев

Компании Facebook грозят штрафы на 56 млн рублей за неудаление контента

Компании Facebook грозят штрафы на 56 млн рублей за неудаление контента
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');