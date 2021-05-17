Гособвинение запросило 8,5 лет колонии для экс-замглавы Росимущества

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило приговорить к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима бывшего замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Елену Паткину. Она обвиняется в хищении более 154 млн рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

Сторона обвинения также попросила назначить штраф в размере 700 тысяч рублей.

В свою очередь, для бывшего главного бухгалтера подмосковного территориального управления Росимущества по Московской области Марины Чичериной гособвинение запросило 5 лет колонии со штрафом 300 тысяч рублей.

Еще троих фигурантов – Алексея Адамова, Вячеслава Захарова и Федора Шумкина – прокуратура попросила лишить свободы на 7 лет и 6 месяцев каждого со штрафами в 500 тысяч рублей.

Приговор по уголовному делу будет оглашен 1 июня.

По версии следствия, Паткина и ее сообщники присвоили денежные средства из бюджета РФ на общую сумму свыше 154 млн рублей.

Как установило следствие, в 2014 году фигуранты воспользовались деньгами плательщиков, которые неверно указали реквизиты при перечислении платежей по договорам, и зачисляли их в раздел невыясненных платежей федерального бюджета. Не возвращая средства на расчетные счета граждан, соучастники изготавливали и направляли в управление Федерального казначейства по Московской области фиктивные документы с ложными сведениями по принадлежности и виду платежей.

Паткина была арестована в декабре 2017 года. Свою вину она не признает. В октябре 2019 года она была освобождена от должности замруководителя Росимущества.