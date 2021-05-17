КС признал неконституционными нормы, не дающие возместить расходы на адвоката

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону положения, которые не дают потерпевшим возместить все необходимые расходы на адвокатов, в том числе с учетом инфляции.

Постановление опубликовано на сайте суда в понедельник. Поводом стала жалоба жительницы Астрахани Эльвиры Юровских. В апреле 2012 года она при экстренных родах с кесаревым сечением потеряла двух детей из тройни. Здоровью выжившей новорожденной девочки был нанесен вред. Юровских 15 июня обратилась в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело о халатности. Только спустя два года, в июле 2014 года, она благодаря многократным обращениям добилась своего. В тот же день для защиты своих прав Юровских заключила соглашение с адвокатами.

В 2018 году уголовное дело было прекращено в связи со смертью подозреваемого, то есть по нереабилитирующему основанию. Юровских пыталась получить компенсацию процессуальных издержек через суд, но получила отказ - ее перенаправили к следователю в порядке статьи 131 УПК РФ. Следователь же счел, что оснований для возмещения издержек нет. Впоследствии он выносил еще несколько постановлений о выплатах, которые каждый раз признавались судами незаконными из-за ошибочности сумм. Получить компенсацию от государства в разумный срок Юровских не удалось.

Она считает, что упомянутые нормы не дают потерпевшему обратиться непосредственно в суд за возмещением издержек, не предусматривают индексации сумм и не закрепляют предельных сроков рассмотрения ходатайства потерпевшего об их возмещении, если дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Конституционный суд указывает, что полномочия выносить постановление о выплате процессуальных издержек по части 3 статьи 131 УПК, если дело прекращено на стадии предварительного следствия, даны следователю ради защиты прав потерпевшего.

"Такое регулирование обусловлено целью обеспечить своевременную компенсацию процессуальных издержек лицам, участвующим в судопроизводстве, из средств федерального бюджета. Иначе говоря, оно направлено на то, чтобы издержки были компенсированы в максимально короткие сроки", - считает суд.

Но подходы следователя и потерпевшего к оценке оправданности расходов на представителя могут быть прямо противоположными, конфликт их интересов не исключен, говорится в постановлении. Под сомнением, по мнению КС, также объективность следователя, когда он должен дать оценку расходам, понесенным в связи с обжалованием потерпевшим в суде его же постановлений, как это произошло в деле Юровских.

При этом суд не имел права определить сумму расходов на представителя, а мог лишь указать следователю на его ошибки и обязать устранить нарушения. Это затягивает процесс восстановления прав потерпевшего и вынуждает его нести новые затраты на новое разбирательство, посчитал КС РФ.

Кроме того, отказ следователей и судов индексировать сумму издержек с учетом инфляции в случае многолетних разбирательств также нарушает права потерпевшего. Правоприменительная практика (включая дело Юровских) подтверждает, что не только следователи, но и суды, разрешая жалобы на соответствующее постановление следователя, отказываются даже рассматривать вопрос об индексации таких сумм, отметил Конституционный суд.

КС признал упомянутые нормы противоречащими Конституции в той мере, в какой они не несут правовой определенности о порядке и размерах возмещения процессуальных издержек при вынесении следователем, дознавателем или прокурором постановления о возмещении расходов потерпевшего на представителя по уголовному делу, прекращенному по нереабилитирующему основанию. Они также не гарантируют эффективной судебной защиты права потерпевшего на такое возмещение в установленный срок и не предусматривают правового механизма индексации издержек, установил КС.

До введения нового регулирования все необходимые и оправданные расходы должны возмещаться в полном объеме с учетом индексации за счет федерального бюджета по постановлению следователя, а в случае его обжалования - по решению суда.