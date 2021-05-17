Лавров заявил, что РФ не подходят "стабильные и предсказуемые" санкции

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия будет судить о призывах к нормализации отношений со стороны США не по словам, а по делам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Рейкьявике с госсекретарем США, у них было принято такое решение, что надо выступать за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Но если это стабильно предсказуемые санкции - это, наверное, не то, что нужно нам, и будем относиться к призывам США отношения нормализовать не по словам - их было уже слишком много, - по конкретным делам", - сказал он на пресс-конференции в Москве, комментируя предстоящую встречу с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

Лавров отметил, что в ходе недавнего телефонного разговора упомянул об этом в беседе в Блинкеном. Российский министр подчеркнул, что Москва хочет увидеть сферы двусторонних отношений, международной жизни, где интересы двух стран могут совпадать и на основе равноправия и взаимного уважения можно искать баланс интересов.

Он подчеркнул, напомнив слова президента РФ Владимира Путина, что Россия сама будет определять формы и темы такого сотрудничества.

По словам Лаврова, Россия неоднократно излагала свой подход к этой теме.

"Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность, ядерное и неядерное оружие, наступательное и оборонительное оружие, - все, что влияет на стратегическую стабильность должно быть на столе переговоров", - сказал министр.

Он отметил, что в Вашингтоне знакомы с подходом РФ.