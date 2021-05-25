Песков счел вырванной из контекста фразу главы Коми "для вас я – Путин"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что разошедшиеся в интернете слова главы Коми о том, что для местных жителей он - президент, были вырваны из контекста недоброжелателями Владимира Уйбы.

"Насколько я понимаю, у губернатора полно недоброжелателей, и они все время что-то выдирают из контекста и начинают вирусно этим засорять интернет. Тут очевидно, что это вырвано из контекста", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что "губернатор как раз говорил о том, что у главы региона есть ответственность и полномочия, и глава региона как раз этим и должен руководствоваться, принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз".

В интернете распространяется видео, в котором глава Коми, отвечая на слова жителей села, пообещавших обратиться с жалобой к президенту из-за нефтеразлива, говорит: "Да какой Путин? Для вас я – Путин. Какой Путин вам?".

Утечка нефти была обнаружена 11 мая. Причиной стала разгерметизация трубопровода на Ошском месторождении (оператор - "ЛУКОЙЛ-Коми") в Ненецком автономном округе (НАО). В тот же день на реке Колва в Усинске (Коми, граничит с НАО) образовалась радужная пленка. Источник загрязнения – нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения приостановил работу. В Усинске, а также Ижемском и Усть-Цилемском районах Коми объявлен режим ЧС. Глава Коми сообщал, что на территории республики разлилось от 6 до 7 тонн нефти. По его словам, сбор нефтепродуктов займет 2-3 недели. Он также заверял, что угрозы обитающей в Колве рыбе нет и что на месте разлива нефти не нашли превышений ПДК. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в свою очередь, сообщала, что на грунт вылилось порядка 100 тонн, из них 9 тонн попало в реку. Ведомство оценило площадь нефтеразлива на Ошском месторождении примерно в 1,3 га. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

В апреле в СМИ появились сообщения, что депутат Госсовета республики Коми Олег Михайлов заявил об угрозах со стороны Уйбы. По словам депутата, это произошло, после того, как он раскритиковал главу региона на заседании парламента. В частности, Михайлов назвал Уйбу трусом, потому что он не допустил к выборам независимых кандидатов.

"Не надо депутату просто записывать на магнитофон мужской разговор. Это был непубличный разговор. Это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил", - сказал тогда Песков журналистам, комментируя появившуюся в интернете запись со словами Уйбы в адрес Михайлова.