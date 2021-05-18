Дума приняла закон о беззаявительном назначении пенсий по инвалидности

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем чтении закон о введении механизма о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности.

Инициатива была внесена секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, первым замруководителем фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым, а также руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым, зампредседателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаилом Терентьевым и сенаторами Марией Львова-Беловой, Инной Святенко.

Комментируя инициативу, Исаев отметил, что по сложившейся практике инвалид должен лично прийти в Пенсионный фонд, написать заявление, собрать соответствующие справки, хотя всю эту информацию Фонд может сам получить в федеральном реестре.

По словам Исаева, законопроектом также предлагается ввести презумпцию согласия на увеличение пенсии, тогда как сейчас требуется приезжать и подписывать согласие, если размер пенсии увеличивался.

В свою очередь соавтор законопроекта Турчак пояснил журналистам, что проектом закона закрепляется обязанность Пенсионного фонда информировать людей о предполагаемом размере страховой пенсии по старости застрахованных лиц, достигших возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины).

Информирование предлагается осуществлять один раз в три года, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 и 40 лет, по 31 декабря соответствующего года через личный кабинет застрахованного лица на портале "Госуслуги"(граждане, не зарегистрированные в указанной системе, могут получить эти сведения при обращении в Пенсионный фонд РФ).

Первое информирование застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом РФ по 31 декабря 2022 года в отношении мужчин 1977 года рождения и старше и женщин 1982 года рождения и старше.

В целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации предлагается закрепить в законе также норму о досрочной доставке пенсий в условиях введения чрезвычайной ситуации.