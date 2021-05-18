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Мишустин выразил надежду, что токамак поможет создать неиссякаемый источник энергии

Мишустин выразил надежду, что токамак поможет создать неиссякаемый источник энергии
Премьер-министр РФ Мишустин у макета термоядерной установки токамак Т-15МД
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что запуск в России термоядерной установки токамак Т-15МД поможет в создании чистого и надежного источника энергии.

"Это огромное событие не только для России, но и для всего мира. Появляется уникальная инфраструктура для научных исследований, для того, чтобы, как говорят ученые, управляемый термоядерный синтез все-таки создал неиссякаемый источник энергии. Об этом многие мечтают", - заявил Мишустин на церемонии запуска токамака.

Как отметил премьер, об этом говорят многие ученые в мире. "Может быть, это удастся вам сделать", - сказал он, обращаясь к работникам института.

В РоссииМишустин принял участие в запуске токамака в Курчатовском институтеЧитать подробнее

Мишустин во вторник, 18 мая, принял участие в церемонии пуска установки токамак Т-15МД в Курчатовском институте. По словам главы правительства, запуск токамака даст мощный толчок развитию таких отраслей как, например, материаловедение, медицина, промышленность.

"Также это энергоэффективность, энергосбережение и, собственно говоря, создание в первую очередь того самого чистого, надежного источника энергии для наших людей, о котором говорил президент в послании Федеральному собранию. Я также надеюсь, что это станет мощным драйвером, катализатором достижения национальных целей", - заявил Мишустин, отметив, что это особенно важно сейчас, в Год науки и технологий.

Это первая за последние 20 лет новая термоядерная установка, построенная в России. Ее запуск - важный шаг в развитии отечественной школы термоядерных исследований и реализации российской национальной программы по управляемому термоядерному синтезу.

Токамак Т-15МД сочетает высокую мощность и компактные размеры, он создан на основе технологии, разработанной "Курчатовским институтом".

Мега-установка входит в структуру международного термоядерного проекта ITER, реактор ITER сможет заработать к 2035 г. Токамак Т-15МД станет одной из установок для решения целого ряда исследовательских задач проекта ITER.

Освоение технологии управляемого термоядерного синтеза (УТС) в рамках проекта ITER позволит получить практически неиссякаемый и экологически безопасный источник энергии.

Михаил Мишустин Курчатовский институт

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