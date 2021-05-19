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В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 7 920 человек

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 7 920 человек
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 920 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

С 14 мая уровень прироста новых заболевших коронавирусом в России колебался от значений более 9 тыс. до менее 8 тыс. к середине текущей недели. Эпидемиологи считают это нормальным процессом для фазы стабилизации ситуации.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписан 9 561 человек, умерли 390 пациентов.

В Москве выявили 2 096 новых случаев COVID-19 за сутки. Умер 61 пациент, выздоровели еще 2 663 человека.

Наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Чукотском АО - один случай, в Еврейской АО - два, в Республике Алтай - три. Ни одного заболевшего - в Ненецком АО.

Еще 784 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 697 - в Московской области, 198 - в Ростовской области, 141 - в Воронежской области, 137 - в Нижегородской области, 131 - в Самарской области, 119 - в Иркутской области, 118 - в Саратовской области, 106 - в Якутии, 104 - в Свердловской области, 100 - в Красноярском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 965 тыс. 676 случаев коронавирусной инфекции, 116 965 умерших и 4 млн 581 тыс. 787 выписанных.

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