В Москве впервые с 31 марта выздоровевших после COVID оказалось больше, чем заболевших

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявили 2 096 случаев заражения коронавирусом, между тем число выздоровевших оказалось больше впервые с 31 марта, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Выздоровели за сутки 2 663 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 32 тыс. 862 человека. Умер 61 человек, с начала пандемии скончались 19 419 москвичей.

Накануне сообщалось о 2 430 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась на 334 случая, что составляет 13%.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 19 мая составляет 1 млн 145 тыс. 196.

С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше двух тысяч в день. В начале января 2021 года этот показатель превышал пять тысяч.