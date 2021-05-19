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Журналистам уточнили ответственность за цитирование других СМИ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому редакции придется нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если нельзя найти и наказать главных редакторов этих СМИ.

Поправка вносится в статью 57 закона "О средствах массовой информации", определяющей случаи освобождения журналистов от ответственности.

Сейчас пункт 6 этой статьи снимает ответственность с редакции, если ложная, запрещенная или порочащая информация была дословным воспроизведением сообщений, материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности.

Новый закон уточняет: для освобождения от ответственности недостаточно прямой ссылки на сообщение другого СМИ - необходимо, чтобы именно главный редактор цитируемого СМИ "мог быть установлен и привлечен к ответственности". Иначе, согласно принятой формулировке, нести ответственность будет цитирующее СМИ.

Госдума

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