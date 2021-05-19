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Законопроект об оцеплении Росгвардией территорий и акваторий принят в I чтении

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду в первом чтении приняла законопроект, позволяющий Росгвардии оцеплять территории и акватории для задержания нарушителей границ охраняемых ее войсками объектов, постов и иных мест несения службы.

Законопроектом (1111864-7) предлагается наделить росгвардейцев правом блокировать участки местности и акваторий при задержании лиц, незаконно проникших или пытающихся проникнуть на территории объектов, охраняемых войсками Росгвардии, на территории из постов "и других мест несения войсками национальной гвардии боевой службы".

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Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, под охраной Росгвардии находятся важные государственные объекты, в том числе стоянки судов с ядерными энергетическими установками, перевозимые ядерные и взрывчатые вещества, а также акватория Керченского пролива, Крымский мост, инфраструктура газо- и электроснабжения полуострова Крым.

По данным авторов законопроекта, за 2018 и 2019 годы Росгвардия пресекла 142 попытки проникновения на территории и акватории охраняемых объектов, при которых требовалось оцепить охраняемую местность. Кроме того, в пояснительной записке они прогнозируют увеличение числа подобных случаев.

"Прогнозируемая динамика роста событий, связанных с несанкционированными действиями в отношении охраняемых войсками национальной гвардии объектов и специальных грузов, а также агрессивная внешняя политика со стороны ряда государств по отношению к РФ создают дополнительные риски при транспортировке ядерного материала, том числе в международном сообщении", - утверждается в документе.

В то же время в своем официальном отзыве к документу правительство РФ отметило, что авторам инициативы следует обосновать необходимость блокирования территорий постов и "других мест несения службы" Росгвардии.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале этого года председателем думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Госдума Росгвардия

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