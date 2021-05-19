Матвиенко не увидела оснований для введения локдауна в РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в РФ непростая, но контролируемая, оснований для введения локдауна нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ситуация с коронавирусом остается непростой, но в нашей стране она абсолютно контролируема", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

По ее мнению, никаких оснований для введения локдауна нет.

Как отметила Матвиенко, ссылаясь на аргументированное мнение специалистов, введение 10-дневных каникул в мае было оправдано и сыграло положительную роль.

По данным оперштаба на среду, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 920 случаев.

С 14 мая уровень прироста новых заболевших коронавирусом в России колебался от значений более 9 тыс. до менее 8 тыс. к середине текущей недели. Эпидемиологи считают это нормальным процессом для фазы стабилизации ситуации.