КС счел, что многодневная серия одиночных пикетов не требует согласования

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Серия одиночных пикетов, проводимых в течение нескольких дней, не может считаться одним публичным мероприятием, требующим согласования, разъяснил Конституционный суд РФ.

Постановление опубликовано на сайте суда в среду. Суд проверил конституционность части 11 статьи 7 ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и части 2 статьи 20.2 КоАП РФ по жалобе Ирины Никифоровой, которая в феврале 2020 года организовала протест против строительства мусоросжигательного завода в Казани.

Тогда состоялась серия одиночных пикетов у здания правительства Татарстана. В день проводился только один пикет, он длился менее часа. Тем не менее Никифорову привлекли к административной ответственности как организатора несогласованного публичного мероприятия. Доказать в судах, что такие пикеты не нарушают общественного порядка и не требуют предварительного уведомления, ей не удалось.

КС РФ заключил, что подобное истолкование оспариваемых норм, позволившее квалифицировать совокупность пикетирования как одно публичное мероприятие и привлечь организатора к ответственности по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ, не соответствует Конституции.

КС подчеркивает, что предварительное уведомление о публичной акции нужно, чтобы власти могли обеспечить безопасность во время её проведения, но одиночные пикеты сами по себе не требуют такого уведомления.

Тем не менее суд по конкретному делу может признать несколько пикетов, объединенных единым замыслом и общей организацией, пикетированием, осуществляемым группой лиц - тогда их нужно предварительно согласовать.

"Рассматривая вопрос о том, является ли совокупность одиночных пикетов одним публичным мероприятием, суд должен установить не только наличие у них единого замысла и общей организации, но и одновременность проведения таких пикетов. Если одиночные пикеты проводятся в течение нескольких дней с участием в них не более одного гражданина в день, признание указанных акций одним публичным мероприятием и привлечение к административной ответственности за их проведение без предварительного уведомления не отвечают принципам необходимости, соразмерности и пропорциональности ограничения права на свободу мирных собраний", - счел Конституционный суд.

Оспариваемые нормы, по мнению КС, сами по себе не предполагают такого применения, которое имело место в деле заявительницы. Дело Никифоровой подлежит пересмотру.