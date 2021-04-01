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Москалькова призвала не путать митинг и пикет в правоприменении

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Одиночное пикетирование не должно рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом говорится в ее итоговом докладе, опубликованном в четверг.

Она также ссылается на позицию Верховного Суда РФ, "который допускает привлечение к административной ответственности лиц, которые под видом одиночных пикетов проводят массовую акцию, но для этого необходимо наличие целого ряда условий: единая цель мероприятия, общая организация, одновременное проведение, территориальная близость".

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"Представляется, что с учетом позиции Верховного Суда Российской Федерации привлечение к ответственности участников одиночных пикетов должно применяться крайне осторожно - необходимо тщательное установление каждого из названных условий. Смешение митинга и пикета в правоприменительной практике недопустимо", - отмечает уполномоченный.

Она также считает, что и по делам об участии людей в очереди для проведения одиночного пикета суды "по-прежнему будут сталкиваться с проблемами отсутствия четких критериев, позволяющих разграничить участника пикетирования, проводимого одним человеком, и участников поочередного пикетирования".

Кроме того Москалькова обратила внимание на то, что требуют совершенствования уведомительный порядок проведения публичных мероприятий, основания привлечения к уголовной ответственности за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, проведение обобщения "практики реализации конституционного права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги".

Татьяна Москалькова

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