Селянам разъяснили необходимость в военном полигоне близостью солдат НАТО

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Командующий 58-й армией Михаил Зусько на встрече с жителями села Нестеровское объяснил, зачем неподалеку будут строить военный полигон мотострелкового полка, передал корреспондент "Интерфакса".

"Почему было принято решение, что полк нужен в Республике Ингушетия? Не секрет, что по хребту идет граница с Грузией, на ее территории сейчас натовские солдаты. Поэтому укрепляется это направление в целях безопасности не только республики, но всей Российской Федерации", - сказал Зусько.

По его данным, решение по данному вопросу было принято еще в 2018 году, но тогда речь шла не о создании полигона, а о формировании мотострелкового полка численностью 2 500 человек.

"Полк не может просто сидеть в казармах, ему необходимо где-то заниматься. Везде по всем республикам - в Дагестане, Чечне, Северной Осетии, где стоят наши полки, там есть полигоны. Соответственно, когда принимали решение руководство республики, Минобороны, где развернуть полигон, было принято решение, что именно здесь, в районе Нестеровского. Тогда вопрос стоял о 16 000 га, потом площадь сократили, урезали, посчитали, сколько нам необходимо, от лишнего отказались, лишние активы Минобороны тоже не нужны", - пояснил командующий.

Он заверил жителей, что размещение военного объекта не представляет угрозы для местного населения, от возведения полигона больше плюсов.

На полигоне будет работать 21 человек гражданской должности, местные жители, а в Троицкой части набирают еще 70 человек. В полку по контракту будут служить ингушские жители.

Как сообщала ранее пресс-служба главы Ингушетии Махмуда-Али Климатова, рабочая группа с участием представителей Минобороны России и правительства республики сократила условные границы участка под полигон на 1 463 га, до 6 370 га. Из оставшейся площади 4 884 га относятся к лесному фонду и принадлежат Минприроды.

Полезная площадь, которая будет задействована в функционировании учебно-материальной базы полигона, не превышает 200 га. Остальное - требуемая нормативами зона отчуждения, создание которой необходимо для обеспечения безопасности населения и сельскохозяйственных животных в период проведения учений.