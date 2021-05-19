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Два человека попали в больницу после бури в Астраханской области

Около четырех тысяч астраханцев остались без света

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В результате пыльной бури в Астраханской области два человека попали в больницы, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщает главк МЧС по региону в среду.

Порывы ветра до 20 м/с также привели к обрыву линий электропередачи в Астраханской области, без света остались около четырех тысяч человек. Обесточены 300 частных домовладений и 15 многоквартирных домов в Лиманском, Харабалинском, Икрянинском районах.

Ослабление ветра до 7-12 м/с прогнозируется после 22:00 (23:00 по Москве).

В среду вечером во время пыльной бури в Астрахани под мужчиной обрушился балкон. Также в соцсетях сообщается о сносе не укрепленных металлических конструкций в разных частях города и срыве перекрытий торговых лотков.

Пыльная буря также дошла до Дагестана.

Астраханская область

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