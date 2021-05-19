Полицейский задержан в Петербурге по делу о взятке за покровительство проституции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности начальника 5-го отдела полиции УМВД по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга Дмитрий Таранов стал фигурантом уголовного дела о взятке за покровительство проституции, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В среду Фрунзенский районный суд Петербурга отправил Таранова, подозреваемого в преступлении по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом), под домашний арест до 17 июля.

По материалам следствия, в неустановленное время в неустановленном месте на территории Фрунзенского района Петербурга Таранов получил взятку в размере 75 тыс. рублей за общее покровительство в организации занятия проституцией. Как отмечается, Таранов был задержан 17 мая.

Ранее в среду пресс-служба регионального главка МВД сообщила о задержании двух выходцев из Средней Азии за организацию борделей во Фрунзенском районе Петербурга. По данным полиции, не все женщины "трудились" там добровольно: 32-летнюю женщину удерживали в заведении насильно, поместив под круглосуточную охрану. В ноябре 2020 года она, договорившись с одним из охранников, сбежала из квартиры, где ее заставляли оказывать интимные услуги. По факту незаконного лишения свободы (ч.2 ст. 127 УК РФ) Следственный комитет возбудил уголовное дело. Один из задержанных помещен в изолятор временного содержания, его соучастнице избрана мера пресечения в виде подписки.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники управления собственной безопасности регионального главка МВД и главного следственного управления СК по Петербургу установили, что организации проституции во Фрунзенском районе северной столицы покровительствовал врио начальника одного из отделов районной полиции. По данным МВД, полицейский знал о существовании на вверенной территории борделей, но за "регулярно получаемое" от сутенеров вознаграждение в 75 тыс. рублей якобы не предпринимал действий по пресечению преступной деятельности.

В отношении высокопоставленного полицейского была инициирована служебная проверка. "В случае установления вины сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с нормами действующего уголовного законодательства. Его руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заявляют в региональном главке МВД.