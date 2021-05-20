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На Сахалине объявили конкурс на разработку концепции экополиса за 100 млн рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - АО "Корпорация развития Сахалинской области" (КРСО, принадлежит Минимущества региона) объявила международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции экополиса - современного экологичного города с энергосберегающими технологиями, который собираются построить рядом с портовым городом Корсаков на юге Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства.

Собеседник агентства уточнил, что стартовая цена контракта составляет 99,95 млн рублей. В эту сумму заложены 17 млн рублей на приз за лучшую концепцию экополиса.

"Основные цели создания нового города: реализация запроса на качественное преобразование экономики региона, ее модернизацию и диверсификацию, развитие "зеленой энергетики", а также создание инкубатора технологий и новых отраслей экономики. Город должен стать самодостаточным экономическим кластером с энергосберегающими технологиями и быть привлекательным для высококлассных специалистов", - отметили в пресс-службе.

Проект экополиса инициировал губернатор региона Валерий Лимаренко. Градообразующими объектами будущего города станут мультимодальный логистический центр с особой экономической зоной, инновационный научно-образовательный кластер, сеть исследовательских и опытных институтов исследования и экономики океана. Начать строительство планируют в 2023 году, в 2024 году - начать заселение. Предполагается, что к 2030 году в экополисе будут проживать примерно 25 тыс. человек. Для них предстоит построить почти 1 млн квадратных метров жилья, 4 школы и 8 детсадов.

Проект нового города будет тесно связана с планами развития Корсаковского морского порта, а также с идеей областной власти об объединении южных районов Сахалина в единую агломерацию "с единым пространством для труда, жизни и проведения досуга".

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 июня включительно. Итоги конкурса объявят на Международном архитектурном фестивале "Зодчество", который пройдет в Москве 3-5 ноября. Принять участие в конкурсе смогут профессиональные организации в области комплексного развития территорий и городского планирования, архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств, осуществляющие деятельность на территории России и способные привлечь в команду специалистов в области экономики, финансов, контентного программирования.

В состав экспертного совета, который определит победителя, войдут представители органов исполнительной власти Сахалинской области, российские и международные эксперты в сфере городского планирования и архитектуры, а также члены Международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP).

Сахалин КРСО

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