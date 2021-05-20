Москалькова предложила снять судимость с совершивших преступления небольшой тяжести

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает провести амнистию для людей с судимостью, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести.

"Очень важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет большой опасности для общества. Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей", - заявила она в ходе заседания координационного совета российских уполномоченных по правам человека в Красноярске в четверг.

По ее словам, многие люди уже отбыли наказание, "судимость висит на них как вериги".

Омбудсмен отмечает, что людям с судимостью крайне тяжело устроиться на работу. "Как бы мы не побуждали работодателя взять человека с судимостью, это крайне тяжело решается. Судимость - это стена, через которую человек не может пробиться", - добавила Москалькова.