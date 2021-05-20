Главный следователь ГУ МВД Москвы подала в отставку

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Замначальника ГУ МВД Москвы - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Наталья Агафьева подала рапорт об увольнении по выслуге лет, сообщила пресс-служба главка.

Нынешнюю должность она занимает с сентября 2014 года, а в органах внутренних дел служит с 1978 года.

За время службы она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, нагрудным знаком МВД России "Почетный сотрудник МВД", медалями МВД России "За доблесть в службе", "За безупречную службу в МВД", "За отличие в службе" III степени, II степени, I степени.

За период руководства органом следствия МВД она построила эффективную систему методик расследования отдельных видов преступлений, характерных для столичного региона, позволяющую возмещать потерпевшим ущерб, отметили в пресс-службе.