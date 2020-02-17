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Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Он подал рапорт сразу после Нового года. Это связано с личными обстоятельствами. Рапорт пока не подписан. Ищут замену", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил "Интерфаксу", что рапорт от Плахих поступил в связи с его выходом на пенсию.

"Заместитель начальника ГУ МВД России по Москве - начальник полиции генерал-майор полиции Плахих подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии", - сказал Васенин.

56-летний Плахих был назначен на должность начальника столичной полиции указом президента РФ в декабре 2017 года.

Сергей Плахих МВД Москва Владимир Васенин

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