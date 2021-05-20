ЕС при выдаче кавказцев просил направлять их в колонии других регионов РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Европейские страны при выдаче в РФ жителей Северного Кавказа просят, чтобы их не направляли отбывать наказание в республики СКФО, поскольку там якобы нарушаются права человека.

Замначальника управления экстрадиции Генпрокуратуры РФ Сергей Горленко заявил, что Россия старается с пониманием относиться к этому и в большинстве случаев направляет таких людей в другие регионы.

"В ряде случаев к нам поступают просьбы о представлении нестандартных гарантий (при экстрадиции), в основном это касается Европейского союза, допустим, гарантий, что лица, в основном это по Северному Кавказу, будут отбывать наказание за пределами Северокавказского региона", - сказал Горленко в четверг, выступая на курсах повышения квалификации Европейского учебного института МГИМО и Совета Европы.

По его словам, это связано с тем, что некоторые страны Европы, считают, что в ряде республик СКФО "ненадлежащим образом обеспечиваются права человека".

"Мы стараемся к этому вопросу подходить с пониманием и в случаях, когда такая возможность существует, как правило, в подавляющем числе случаев она существует, такие лица содержатся за пределами региона", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

При этом, добавил Горленко, в дальнейшем в Генпрокуратуру поступают жалобы от людей, направленных для отбытия наказания в другие регионы, которые жалуются на удаленность от родных и просят перевести в колонии своих регионов. В таком случае, сказал он, "мы вступаем в длинную переписку с европейскими государствами и начинаем мы их убеждать".

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что по вопросам соблюдения прав экстрадированных лиц к России серьезных нареканий нет. "Мы все эти вопросы довольно тщательно контролируем, и следим, чтобы те гарантии, которые мы дали, были исполнены", - сказал он.