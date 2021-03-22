В ЕС объявили о санкциях за репрессии против ЛГБТ и политических оппонентов в Чечне

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Брюсселе, принял решение ввести ограничительные меры в рамках санкционного режима за нарушение прав человека "за пытки и репрессии против ЛГБТ и политических оппонентов в Чечне", говорится в коммюнике Совета ЕС.

В публикации постановления Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза перечислены глава отдела МВД по городу Аргуну Аюб Катаев и командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов. Постановление вступило в силу в понедельник.

Двое россиян попали в санкционный список вместе с группой физических и юридических лиц из нескольких стран, в которых, по мнению ЕС, серьезным образом нарушаются права человека.

"Сегодня Совет ЕС постановил ввести ограничительные меры в отношении 11 лиц и четырех организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребления в различных странах мира", - отмечается в коммюнике совета. В сообщении уточняется, что ранее в список в начале марта были внесены четверо россиян.

В Брюсселе заявляют, что "эти санкции демонстрируют твердую решимость ЕС защищать права человека и принимать конкретные меры против тех, кто несет ответственность за их нарушения и злоупотребления".

"В число нарушений, на которые нацелены сегодня меры, входят крупномасштабные произвольные аресты, в частности, уйгуров в Синьцзяне (Китай), репрессии в Корейской народно-демократической республике, внесудебные казни и насильственные исчезновения в Ливии, пытки и репрессии против ЛГБТИ и политических оппонентов в Чечне (Россия), а также пытки и внесудебные казни; казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни и убийства в Южном Судане и Эритрее", - сообщается в документе.

В нем объясняется, что активы включенных в перечень физических и юридических лиц подлежат замораживанию в ЕС, кроме того, тем, кто попал в список, запрещен въезд на территорию Евросоюза. Также физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять им средства.