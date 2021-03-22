Глава дипломатии ЕС заявил, что РФ все больше отдаляется от Евросоюза

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС на заседании Совета по иностранным делам коротко обменялись мнениями по России и подтвердили, что "пять руководящих принципов" отношений с РФ сохраняют свою актуальность, заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы считаем, что Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским союзом", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам, который, в том числе принял очередные санкции по режиму ограничительных мер за нарушения прав человека, включившие еще двух россиян.

В своем выступлении он напомнил об этих мерах, принятых, по мнению ЕС, за серьезные злоупотребления в Чечне.

"Но эта конфронтация также проявляется за пределами ее границ. Российские власти не желают предложить решения этим проблемам. Россия сворачивает к авторитарному государству, все больше и больше удаляется от Европейского союза, и мы должны сделать из этого выводы", - продолжил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

"Главы государств и правительств вернутся к этому очень деликатному пункту отношений Европейского союза с Россией на Европейском совете в конце недели (25-26 марта - ИФ)", - напомнил Боррель.

Между тем пресс-служба Кремля в понедельник сообщила, что состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. "Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-еэсовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров. С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность", - говорится в сообщении.

Пять принципов

В марте 2016 года министры иностранных дел стран ЕС согласовали "пять принципов" Федерики Могерини" (предшественницы Борреля на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам). Это реализация Минских соглашений по Украине как условие для любых существенных изменений в отношениях с РФ, кроме того, ЕС не откажется от непризнания присоединения Крыма к России; укрепление отношений ЕС с восточными партнерами, начиная с Центральной Азии; укрепление внутренней устойчивости ЕС, особенно энергетической и в области стратегической коммуникации; любое взаимодействие с РФ должно быть избирательным, учитывая возможные общие интересы, например, во внешней политике - по вопросам Сирии или КНДР; необходимо поддерживать гражданское общество в России и инвестировать в развитие контактов между людьми в Евросоюзе и в России, особенно ориентируясь на молодежь.

Ранее в понедельник председатель Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с Путиным подтвердил, что подход ЕС к отношениям с РФ строится на основе "пяти руководящих принципов", предусматривающих уважение основных ценностей ЕС.