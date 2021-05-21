Поиск
AНачало в 16:15Россия РоссияЧехия ЧехияонлайнBНачало в 16:15Германия ГерманияИталия Италия

Пьяный подросток на "Жигулях" сбил насмерть пенсионерку под Тулой

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении подростка, сбившего насмерть женщину. Об этом сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Зинаида Каминская.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

ДТП произошло утром в пятницу в Куркинском районе. По данным следствия, 17-летний водитель в момент аварии был пьяным. В салоне легкового автомобиля ВАЗ-2105 вместе с ним находилось еще два человека. Одному из них также не было еще 18 лет.

По предварительным данным, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем. После этого был отброшен на обочину. В этом момент на обочине находилась 63-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Подозреваемый скрылся с места ДТП, однако в течение часа его задержали. Автомобиль был обнаружен без номерных знаков, уточнила Каминская.

Ход расследования дела взял на контроль руководитель следственного управления Владимир Усов.

Тульская область СКР ДТП

Новости по теме

Новости

Четыре человека погибли, пять пострадали и шестерых ищут в коллекторе под Таганрогом

Историку Юрию Дмитриеву присудили Премию свободы имени Сахарова

Точное число пострадавших в коллекторе в Ростовской области пока неизвестно

Точное число пострадавших в коллекторе в Ростовской области пока неизвестно

Ухудшилось состояние учительницы, раненной учеником в шею в Прикамье

Московским сервисам запретят сдавать электросамокаты злостным нарушителям

Московским сервисам запретят сдавать электросамокаты злостным нарушителям

Крымчанин получил 11 лет строгого режима за госизмену в пользу Украины

Семь рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области

Семь рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области

Несколько сотен деревьев повалено за три дня урагана в Петербурге

Иностранные IT-ресурсы могут заблокировать за отказ открывать филиалы в РФ

Иностранные IT-ресурсы могут заблокировать за отказ открывать филиалы в РФ

Ростуризм запустил сайт для жалоб на завышение цен отельерами

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');