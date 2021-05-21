Пьяный подросток на "Жигулях" сбил насмерть пенсионерку под Тулой

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении подростка, сбившего насмерть женщину. Об этом сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Зинаида Каминская.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

ДТП произошло утром в пятницу в Куркинском районе. По данным следствия, 17-летний водитель в момент аварии был пьяным. В салоне легкового автомобиля ВАЗ-2105 вместе с ним находилось еще два человека. Одному из них также не было еще 18 лет.

По предварительным данным, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем. После этого был отброшен на обочину. В этом момент на обочине находилась 63-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Подозреваемый скрылся с места ДТП, однако в течение часа его задержали. Автомобиль был обнаружен без номерных знаков, уточнила Каминская.

Ход расследования дела взял на контроль руководитель следственного управления Владимир Усов.