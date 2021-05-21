Дрон и самолет ВВС США провели разведку у границ России на Черном море

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Дальний беспилотник и стратегический разведывательный самолет ВВС США в пятницу совершили многочасовые полеты вдоль российских границ на Черном море, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов, отследивших их по сигналам транспондеров.

По их сведениям, американский дрон RQ-4A Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, и самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W, поднявшийся с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, выполняли полеты вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Вслед за этим дальний беспилотник RQ-4A Global Hawk, предназначенный для ведения воздушной разведки, направился в воздушное пространство Украины, где продолжил полет вдоль линии разграничения в Донбассе.

Накануне, 20 мая, вблизи Крыма был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon. Кроме того, в четверг вдоль линии разграничения в Донбассе также несколько часов курсировал американский дальний беспилотник.