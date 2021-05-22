В Кургане 10 домов сгорели из-за разведенного детьми на реке костра

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции установили, что виновниками пожара в Кургане, где 1 мая сгорели десять жилых домов, были дети, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительной информации, четверо несовершеннолетних разожгли на берегу реки костер, огонь затем перекинулся на сухую траву и расположенные рядом постройки.

В настоящее время в отношении несовершеннолетних проводятся процессуальные и следственные действия.

В свою очередь в пресс-службе УМВД Кургана "Интерфаксу" уточнили, что все дети - младше 14 лет, т.е. не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

В полиции также отметили, что о мере ответственности родителей за случившееся на данном этапе следствия говорить преждевременно.

В поселке Северный 1 мая произошел пожар на площади 1,7 тыс. кв. метров. Огнем были повреждены и уничтожены десять жилых домов и надворных построек.

Следственного управления УМВД России по Курганской области возбудило уголовное дело по ст.168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).