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Семь частных домов и хозяйственных построек сгорели в Кургане

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Кургане в поселке Северный сгорели семь частных жилых домов и дворовых построек, площадь пожара достигла 1,7 тыс. квадратных метров. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем в камышах, сообщает пресс-служба правительства региона.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, специалисты социальных служб, а также медицинские работники. Для ликвидации ЧП и помощи погорельцам создан оперативный штаб.

Для пострадавших развернут пункт временного размещения на 65 мест в одной из школ поселка.

Сигнал о возгорании на улице Кошевого поступил в субботу, в 14:40 (12:40 по Москве). Быстрому распространению пожара способствовал сильный ветер. В 17:50 (15:50 по московскому времени) пожар был локализован. Погибших и раненых нет. Точные причины возгорания устанавливаются.

Курган

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