В Кургане потушили пожар на площади 1,7 тыс. кв м

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пожар в поселке Северный в Кургане потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в субботу.

По ее данным, открытое горение ликвидировано в 19:20 по местному времени.

В субботу в поселке Северный сгорели семь частных жилых домов и дворовых построек. Площадь пожара составила 1,7 тыс. кв. метров. В его ликвидации задействовали 99 человек и 32 единицы техники. Погибших и раненых нет.

Причины возгорания устанавливаются, одна из версий - неосторожное обращение с огнем в камышах.

Для погорельцев развернут пункт временного размещения на 65 мест в одной из школ поселка.