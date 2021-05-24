Поиск
AНачало в 20:15Дания Дания0 : 1Швейцария ШвейцарияОконченподробнееBНачало в 20:15Канада Канада1 : 5США СШАОконченподробнееBНачало в 16:15Казахстан Казахстан2 : 1БФинляндия ФинляндияОконченподробнееAНачало в 16:15Швеция Швеция0 : 1Белоруссия БелоруссияОконченподробнее

Первый этап ремонта моста на остров Русский завершат к концу мая

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Специалисты планируют к концу мая завершить первый этап ремонта вантовых систем моста на остров Русский во Владивостоке, сообщила пресс-служба Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России (ФКУ ДСД "Дальний Восток").

В частности, специалисты проводят осмотр и ремонт внешних маятниковых демпферов вант.

Пока на мосту идут работы, участок дороги длиной 200 метров на одной из полос перекрывается, проезд осуществляется по второй полосе. Движение по встречному направлению идет в обычном режиме, по двум полосам.

Как сообщалось, работы по восстановлению пострадавших от ледяного дождя вантовых систем моста на остров Русский планируется проводить в два этапа. На втором этапе специалисты собираются довести мост до проектных параметров, а также заменить поврежденные оболочки вант.

Русский мост, связывающий одноименный остров с материковой частью Владивостока, в ноябре 2020 года обледенел из-за ледяного шторма, движение по нему было закрыто. Ванты и пилоны моста ото льда очищали промышленные альпинисты. Спустя 16 дней движение по мосту возобновилось.

На острове Русский в поселках проживает несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр, Приморский океанариум.

остров Русский Владивосток

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 23 мая

Песков подтвердил обсуждение вопроса о встрече Путина и Байдена

Пандемия коронавируса

В России с начала пандемии зафиксировано более 5 млн случаев COVID-19

В России с начала пандемии зафиксировано более 5 млн случаев COVID-19

Что произошло за день: суббота, 22 мая

На часть мундепов после съезда в Новгороде составили протоколы

Два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ в Крыму

Оппозиционер Галямина сообщила о своем задержании в Новгороде

В РПЦ предложили серьезно ограничить охоту

В РПЦ предложили серьезно ограничить охоту

Чернышенко назвал способы увеличения турпотока в Долину гейзеров

В России не будут делать "дистант" единственной формой обучения

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');