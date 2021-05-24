Первый этап ремонта моста на остров Русский завершат к концу мая

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Специалисты планируют к концу мая завершить первый этап ремонта вантовых систем моста на остров Русский во Владивостоке, сообщила пресс-служба Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России (ФКУ ДСД "Дальний Восток").

В частности, специалисты проводят осмотр и ремонт внешних маятниковых демпферов вант.

Пока на мосту идут работы, участок дороги длиной 200 метров на одной из полос перекрывается, проезд осуществляется по второй полосе. Движение по встречному направлению идет в обычном режиме, по двум полосам.

Как сообщалось, работы по восстановлению пострадавших от ледяного дождя вантовых систем моста на остров Русский планируется проводить в два этапа. На втором этапе специалисты собираются довести мост до проектных параметров, а также заменить поврежденные оболочки вант.

Русский мост, связывающий одноименный остров с материковой частью Владивостока, в ноябре 2020 года обледенел из-за ледяного шторма, движение по нему было закрыто. Ванты и пилоны моста ото льда очищали промышленные альпинисты. Спустя 16 дней движение по мосту возобновилось.

На острове Русский в поселках проживает несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр, Приморский океанариум.