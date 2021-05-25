Убытки РКК "Энергия" за год превысили 5 млрд рублей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Производитель пилотируемых космических кораблей ракетно-космическая корпорация "Энергия" в 2020 году получила убыток более чем в 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В документе, принятом по итогам заседания совета директоров, отмечается, что убыток ПАО "РКК "Энергия" по результатам 2020 года составил 5 млрд 366 млн 836 тыс. рублей. В связи с этим принята рекомендация годовому общему собранию акционеров чистую прибыль не распределять.

Согласно годовому отчету корпорации, в 2019 году она получила чистую прибыль в размере 48,5 млн рублей. В 2018 году "Энергия" получила убыток в 2,17 млрд рублей, в 2017 году – чистую прибыль в 1,2 млрд, в 2016 году – убыток в 8,18 млрд.

В феврале в ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщали, что санкции США и стран Европы могут привести к "ограничению международной кооперации при осуществлении ряда проектов".