Фундамент корпуса РКК "Энергия" поврежден из-за проседания почвы при строительстве

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Во время строительства на территории Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" из-за проседания почвы деформировался фундамент корпуса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации.

Там отметили, что космические корабли при этом не пострадали.

"Для выяснения причин инцидента и устранения последствий создана оперативная комиссия. Для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает различные варианты перемещения изделий на другие площади предприятия или укрепления конструкции", - сообщили в РКК "Энергия".

По их корпорации, угрозы дальнейшей деформации фундамента нет.

ПАО "РКК "Энергия" - российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Она ведет работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки) и высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.

Главная организация РКК "Энергия" находится в подмосковном Королеве, а филиал - на космодроме Байконур (Казахстан).